Danaher achète Masimo pour 9,9 milliards de dollars pour se développer dans le diagnostic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails aux paragraphes 4 à 11)

Danaher DHR.N va acquérir le fabricant d'oxymètres de pouls Masimo MASI.O dans le cadre d'une transaction de 9,9 milliards de dollars, alors que l'entreprise de sciences de la vie cherche à étoffer son portefeuille de produits diagnostiques.

Les deux entreprises ont déclaré mardi que Danaher paiera 180 dollars par action pour acheter Masimo. L'offre représente une prime de 38,3 % par rapport à la dernière clôture de Masimo.

Il s'agit de la plus grosse opération de Danaher depuis l'achat, pour 5,7 milliards de dollars, du fabricant de consommables pour protéines Abcam en 2023.

Les entreprises du secteur des sciences de la vie sont confrontées à l'incertitude liée à la réglementation du prix des médicaments aux États-Unis, aux politiques tarifaires potentielles et à la diminution du financement de la recherche universitaire et gouvernementale.

L'acquisition de Masimo permettrait à Danaher, qui fournit des outils et des technologies aidant les sociétés pharmaceutiques à développer et à fabriquer des médicaments, de se lancer dans les produits de surveillance des patients tels que les oxymètres.

Les oxymètres de pouls non invasifs de Masimo compléteront les analyseurs de sang invasifs Radiometer de Danaher.

Les actions de Masimo, qui a mené une longue bataille juridique avec le fabricant d'iPhone Apple AAPL.O au sujet des brevets, ont augmenté de 34,3 % à 174,89 $ dans les échanges avant bourse, tandis que les actions de Danaher ont chuté de 6,1 %.

En novembre, un jury fédéral de Californie a ordonné à Apple de payer 634 millions de dollars à Masimo pour avoir enfreint le brevet couvrant la technologie de lecture de l'oxygène dans le sang.

Masimo s'est récemment transformée en une entreprise de technologie médicale "pure" après avoir vendu son unité Sound United, qui détenait les marques audio Denon et Marantz, à Harman de Samsung l'année dernière pour 350 millions de dollars.

Danaher et Masimo prévoient de conclure l'accord d'ici le second semestre 2026.

Masimo devrait augmenter le bénéfice net dilué ajusté par action ordinaire de Danaher de 0,15 à 0,20 $ au cours de la première année complète et d'environ 0,70 $ au cours de la cinquième année complète suivant l'achèvement de l'acquisition.

Masimo a une capitalisation boursière d'environ 7 milliards de dollars, tandis que Danaher est évaluée à plus de 150 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters.