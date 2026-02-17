Danaher achète Masimo pour 9,9 milliards de dollars pour renforcer ses activités de diagnostic

Danaher paiera 180 dollars par action, soit une prime de 38,3%

Les analystes considèrent l'opération comme surprenante

L'opération devrait être finalisée d'ici le second semestre 2026

(Mise à jour des actions, ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 4 et 7) par Gnaneshwar Rajan et Christy Santhosh

Danaher DHR.N va acquérir Masimo

MASI.O dans le cadre d'une transaction de 9,9 milliards de dollars, dans le but d'élargir son portefeuille de diagnostics avec l'oxymètre de pouls et d'autres dispositifs de la société californienne de technologie médicale.

Les deux entreprises ont déclaré mardi que Danaher paiera 180 dollars par action pour acheter Masimo. L'offre représente une prime de 38,3 % par rapport à la dernière clôture de Masimo.

Les actions de Masimo ont augmenté de 34,54 % pour atteindre 175,10 $ dans la matinée, tandis que celles de la société de sciences de la vie Danaher ont chuté de 3,10 %.

Les analystes de J.P.Morgan ont déclaré qu'une cible dans le secteur des technologies médicales était "surprenante" et s'attendent à ce que l'accord pèse sur les actions de Danaher, car les investisseurs pourraient y voir un signe que les cibles potentielles sur les principaux marchés de l'entreprise sont moins favorables dans l'environnement actuel.

Les entreprises du secteur des sciences de la vie, qui fournissent des outils de développement de médicaments, ont été confrontées à l'incertitude tarifaire et à la diminution des financements de la recherche universitaire et gouvernementale, et ont donc cherché à se diversifier et à stimuler les segments non essentiels.

L'accord avec Masimo élargit le segment diagnostique de Danaher, en complétant ses analyseurs de sang invasifs Radiometer avec les oxymètres de pouls non invasifs de Masimo, les appareils de surveillance de la fonction cérébrale et de la respiration, entre autres produits.

"L'entreprise sera intégrée à la division diagnostique de Danaher, ce qui rend ce secteur de meilleure qualité et devrait s'avérer être une bonne affaire pour Danaher à terme", a déclaré Christian Moore, analyste chez Bernstein.

Masimo s'est récemment transformée en une entreprise de technologie médicale "pure" après avoir vendu son unité Sound United, qui détenait les marques audio Denon et Marantz, à Harman de Samsung l'année dernière pour 350 millions de dollars.

La société est engagée dans un conflit de brevets avec Apple AAPL.O . Masimo a accusé le fabricant de l'iPhone de débaucher des employés pour voler ses innovations en matière d'oxymétrie de pouls afin de les utiliser dans les montres d'Apple.

Danaher prévoit une augmentation de 15 à 20 cents de son bénéfice net dilué ajusté par action ordinaire au cours de la première année complète et d'environ 70 cents au cours de la cinquième année complète suivant l'achèvement de l'acquisition.

Danaher et Masimo prévoient de conclure l'opération d'ici le second semestre 2026.