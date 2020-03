Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Damartex : renoue avec un résultat net positif au S1 Cercle Finance • 04/03/2020 à 18:04









(CercleFinance.com) - Le groupe Damartex annonce ce soir un résultat, au titre du premier semestre de son exercice 2019/2020, de nouveau positif. Le bénéfice net s'affiche ainsi à +1,9 million d'euros, contre une perte nette de -3,8 millions pour le premier semestre de l'exercice précédent. De même, le ROC est positif, à +2,4 millions d'euros, après -1,9 million d'euros au S1 2018/2019. Par ailleurs, sur le premier semestre, le Groupe enregistre un chiffre d'affaires à 386,9 ME, en hausse de +0,3% en termes réels par rapport à l'an dernier sur la même période (+0,1% à taux de change constants). 'Le groupe reste prudent au vue des incertitudes liées à l'épidémie du coronavirus. En effet, celle-ci pourrait avoir des impacts négatifs sur la consommation des seniors, ainsi que sur les approvisionnements du groupe', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.

