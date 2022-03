Damartex rachète la société JP Consult

AOF - EN SAVOIR PLUS

Avec l'intégration de JP Consult, Santéol continue son expansion géographique et couvre désormais la majeure partie du territoire.

Ce rapprochement permettra à Santéol de développer son activité sur le Centre-Est de la France du fait de la présence de JP Consult dans 5 départements sur cette région. A travers la demande croissante sur le marché, cette opération est en accord avec l'ambition du groupe de devenir le leader européen de la Silver économie, et illustre la volonté de Damartex de renforcer son pôle Healthcare.

(AOF) - Damartex a annoncé l’acquisition de la société JP Consult, prestataire de santé à domicile (PSAD) spécialisée dans l’assistance respiratoire, par la société Santéol holding. Cette opération, comme celle de Perf R en Île de France récemment, s’inscrit dans le plan de transformation du groupe : « Transform To Accelerate - TTA 2.0 ». JP Consult a été fondée en 2012 par Michel Crépin et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 1,2 million d'euros en 2021.

