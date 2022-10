Damartex : net repli des revenus au premier trimestre

(AOF) - Au premier trimestre de l’exercice 2022/2023, le chiffre d’affaires du groupe Damartex s’est élevé à 135,4 millions d'euros, en recul de 13,7%. Le recul est ressorti à 13,8% à taux de change constants. L’activité du distributeur pour senior, " a été influencée négativement par un environnement conjoncturel difficile : crise du pouvoir d’achat, incertitude géopolitique, décès de la reine au Royaume Uni, etc ". Le groupe a indiqué resté prudent quant à l’évolution rapide et incertaine de la situation macro-économique.

AOF - EN SAVOIR PLUS

De grandes préoccupations

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, l'activité de janvier à mai est très sensiblement en retrait par rapport à la même période en 2019, à - 8,8%. La fréquentation des magasins en mai 2022 reste inférieure à celle de mai 2019 mais le recul est limité à 6,5%, soit beaucoup mieux qu'en avril (- 19,6% par rapport à avril 2019). Dans un contexte très incertain, plusieurs éléments pèsent sur la rentabilité des entreprises, notamment l'accroissement du coût de l'électricité et l'indexation des loyers, même si la composition de l'ILC (indice des loyers commerciaux) a été modifiée. Précédemment il était composé à 50 % d'inflation, à 25 % d'indice du coût de la construction et à 25 % d'évolution du chiffre d'affaires du commerce de détail. Désormais il ne tiendra compte que de l'inflation et du coût de la construction car la formule précédente intégrait les ventes réalisées par les 'pure players' du Net, ce qui faisait progresser les loyers des magasins physiques.