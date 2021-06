Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Damartex : le prêt garanti remboursé par anticipation Cercle Finance • 04/06/2021 à 12:30









(CercleFinance.com) - Damartex a annoncé vendredi le remboursement par anticipation de son prêt garanti par l'Etat (PGE), d'un montant de 80 millions d'euros, invoquant ses bonnes performances et la solidité de sa trésorerie. Le distributeur de vêtements pour seniors avait souscrit en juillet dernier un prêt auprès de son pool bancaire afin de l'aider à faire face à la crise sanitaire. Près d'un an après, le groupe se dit en mesure de procéder à son remboursement en raison du niveau de trésorerie générée par la dynamique de son activité et du renforcement de ses fonds propres suite à l'augmentation de capital réalisée en octobre dernier.

Valeurs associées DAMARTEX Euronext Paris +1.58%