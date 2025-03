Damartex, ID logistics, Pizzorno... Les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Damartex

Damartex a clôturé le premier semestre de l'exercice 2024/2025 sur une perte nette de 4,1 millions d'euros contre une perte nette de 16,4 millions d'euros sur la même période, un an plus tôt. L'Ebitda opérationnel de Damartex est passé en un an de 6,6 millions d'euros à 12,6 millions d'euros. La société explique cette amélioration par "un travail continu sur la marge et l'optimisation des coûts marketing et des frais fixes". Le chiffre d'affaires a reculé de 2% à 284,6 millions d'euros. Il a baissé de 2,6% à taux de change constants.

emeis

emeis et le gestionnaire d'actifs immobiliers NLV annoncent un partenariat visant à soutenir l'expansion du premier aux Pays-Bas et marquant le premier investissement de NLV dans l'immobilier de santé. Il s'agira de développer 25 nouveaux établissements de soins résidentiels au cours des quatre prochaines années. L'investissement consiste en un accord de "sales & lease back" en vertu duquel NLV achètera le pipeline de nouvelles constructions à la filiale néerlandaise du groupe emeis, qui louera ensuite les actifs en tant qu'exploitant.

ID logistics

Le spécialiste de la logistique contractuelle publiera ses résultats annuels.

Jacquet Metals

Le spécialiste de la distribution de métaux spéciaux indiquera ses résultats annuels.

Lumibird

Le spécialiste du laser dévoilera ses résultats annuels.

OSE Immunotherapeutics

OSE Immunotherapeutics et le groupe de cliniciens en oncologie Gercor annoncent des premiers résultats cliniques positifs de OSE2101 (Tedopi) dans l'essai clinique de Phase 2 TEDOPaM dans le cancer du pancréas avancé. L'essai a atteint son objectif principal, montrant des résultats positifs selon les hypothèses statistiques prédéfinies, et une toxicité minimale avec OSE2101 (Tedopi) en combinaison avec Folfiri en traitement de maintenance. Le suivi des patients se poursuit, des analyses sont en cours, et des résultats plus détaillés seront présentés lors d'un congrès.

Partouche

Groupe Partouche, spécialiste européen des jeux, annonce un chiffre d'affaires consolidé pour le 1er trimestre de l'exercice 2025 en hausse de 6,5 % sur un an à 126,4 millions d'euros. Il inclut le chiffre d'affaires des Casinos pour 117,6 millions d'euros (+6,6%) des Hôtels pour 6,5 millions d'euros (+4,8 %) et 2,3 millions d'euros pour les autres activités (+8,4 %). Le Produit Brut des Jeux (PBJ) en France s'établit à 182,9 millions d'euros au 1er trimestre 2025 contre 173,2 millions d'euros un an plus tôt, en hausse de 5,6 %.

Pizzorno

Sur l'ensemble de l'exercice 2024, Pizzorno Environnement a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 273 millions d'euros, enregistrant une croissance de 3,2% par rapport à 2023. L'activité Propreté affiche un chiffre d'affaires de 217,1 millions d'euros en hausse de 4,7%, portée par les revalorisations tarifaires et les augmentations de prestations. En 2024, l'entreprise a poursuivi sa dynamique commerciale en conquérant de nouveaux marchés stratégiques (55 millions d'euros) et en sécurisant le renouvellement de contrats majeurs (250 millions d'euros).

Sogeclair

La société d'ingénierie spécialiste de l'aéronautique détaillera ses résultats annuels.

Sword Group

Le groupe présent dans les logiciels et les services informatiques communiquera ses résultats annuels.

Thermador

Le 7 mars, Thermador est entrée en négociation exclusive avec les actionnaires de la société Quilinox, située en Espagne, pour racheter l'entreprise. Le chiffre d'affaires de Quilinox s'est élevé à 14,6 millions d'euros et son Ebitda à 1,422 million euros en 2024. Quilinox est spécialisée dans la distribution de matériels en acier inoxydable (pompes, vannes, débitmètres, agitateurs, accessoires et instrumentation) dédiés à la régulation, au contrôle, à la mesure et à la distribution des fluides dans plusieurs secteurs (industrie alimentaire, biotechnologie, cosmétique, pharmacie…).

TFF

Le groupe spécialiste des produits d'élevage pour vin et alcools présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.