Damartex: en perte nette sur l'exercice 2021-22

(CercleFinance.com) - Damartex indique avoir clôturé l'exercice 2021-22 avec un résultat net de -5,8 millions d'euros, contre +16,3 millions l'année précédente, ainsi qu'un EBITDA opérationnel en repli de 75,6% à 8,9 millions, par rapport à l'exercice 2020-21.



Dans un environnement impacté par les tensions inflationnistes et la guerre en Ukraine, le fabricant de vêtements pour seniors a réalisé un chiffre d'affaires annuel à 719 millions d'euros, en retrait de 5,9% (mais en hausse de 4,8% par rapport à l'exercice 2019-20).



Compte tenu de l'impact du contexte dégradé et de la poursuite du plan de transformation du groupe, le directoire proposera la distribution d'un dividende de 0,10 euro par action lors de l'assemblée générale prévue le 17 novembre.





