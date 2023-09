Damartex creuse ses pertes annuelles

(AOF) - Damartex a annoncé hier de lourdes pertes annuelles et le lancement du nouveau plan stratégique. En Bourse, l’action du distributeur pour senior est stable à 6,68 euros dans des volumes très faibles. Sur l’exercice 2022/23, clos fin juin, le groupe a essuyé une perte nette de 32,6 millions d’euros, à comparer avec une perte de 5,8 millions d’euros sur l’exercice précédent. Les comptes de cette année ont été pénalisés par 13,5 millions d’euros de dépréciations d’actifs.

La perte opérationnelle courante de Damartex s'est élevée à 17,3 millions d'euros contre -2,7 millions, un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a reculé de 9,5% (-9,0% à taux de change constants), à 650,4 millions d'euros " encore impacté par l'environnement macroéconomique défavorable et la contraction de la consommation observée sur certains marchés et notamment en Grande-Bretagne ".

Le besoin en fonds de roulement ressort à 31,6 millions d'euros à fin juin 2023, quasi stable par rapport à l'exercice précédent. La situation financière nette s'établit à -81,9 millions d'euros à fin juin 2023 contre -48 millions d'euros à fin juin 2022.

En considérant l'impact de la situation économique et de la dynamique de transformation du groupe, le Directoire ne proposera pas la distribution d'un dividende lors de l'Assemblée générale prévue le 16 novembre 2023.

La feuille de route du groupe dans le cadre du plan stratégique DARE. ACT. IMPACT. 2026. comprend quatre grands axes complémentaires : optimiser la profitabilité opérationnelle de chaque pôle ; la création d'une expérience client-patient résolument innovante ; la réduction de l'empreinte carbone de 25% en 2026 et la mise en place d'un leadership différent, basé sur l'autonomie et la responsabilité partagée.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur de la distribution spécialisée

Les inquiétudes subsistent

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, en octobre 2022, l'activité a reculé de 1,5% sur un an. Néanmoins l'activité de la beauté-santé (+ 5,2 %) et de l'alimentaire spécialisé (+ 3,5 %) sont dynamiques par rapport à octobre 2021. La fréquentation des points de vente a été très impactée par les problématiques de carburant et une météo défavorable. Par rapport à octobre 2019, année pré-covid, la baisse de fréquentation est très forte (- 20,9 % en octobre). Les centres commerciaux et la périphérie sont plus impactés que les centres-villes avec un écart de quatre à cinq points.

Plusieurs motifs d'inquiétude existent pour l'avenir. Les acteurs subissent un effet ciseaux très important compte tenu de l'augmentation de leurs coûts d'exploitation alors que l'évolution de la demande est très incertaine. Très peu d'enseignes peuvent répercuter sur les prix de vente la hausse de leurs coûts. La fédération demande donc, entre autres, de limiter l'indexation de l'Indice des Loyers Commerciaux à + 3,5 % pour les loyers de toutes les entreprises en 2023. Elle invoque également une urgence absolue : plafonner le prix de l'énergie pour 2023 et rétroagir sur les contrats déjà signés pour éviter que le rythme de défaillances s'accélère.