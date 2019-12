Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Damartex : acquisition de 95% des titres de Santéol Cercle Finance • 19/12/2019 à 18:09









(CercleFinance.com) - Damartex annonce ce soir l'acquisition de 95% des titres de la société Santéol, prestataire de santé à domicile (PSAD) spécialisé dans l'assistance respiratoire. 'Fondée en 2005 à Strasbourg, Santéol emploie 46 personnes. Santéol est spécialisé dans la prise en charge de patients souffrants de troubles respiratoires chroniques ou aigus', précise Damartex. L'acquisition de Santéol concrétise la création d'un nouveau pôle 'Healthcare', traduisant la volonté du groupe 'de s'ancrer encore davantage dans la Silver économie, secteur en pleine croissance'.

