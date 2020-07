Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Damartex : accord pour la reprise de 'Jours Heureux' Cercle Finance • 10/07/2020 à 17:52









(CercleFinance.com) - Damartex annonce ce soir avoir signé un accord engageant avec le Groupe Financière Trésor du Patrimoine, portant sur la reprise de l'activité vente à distance de Jours Heureux. Damartex précise que cet accord n'inclut pas l'activité des trois magasins opérés par Jours Heureux. La fermeture de ceux-ci sera effectuée par Damartex. 'Le projet présenté par le Groupe Financière Trésor du Patrimoine a retenu l'attention de Damartex, présentant des garanties solides pour assurer le développement futur de Jours Heureux et préserver le maximum d'emplois', indique le groupe. L'opération devrait être finalisée dans les prochaines semaines.

Valeurs associées DAMARTEX Euronext Paris -0.87%