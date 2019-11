Dalin et Eliès (Apivia) remportent la Transat Jacques Vabre en classe Imoca

Yann Elies (g) and Charlie Dalin posent à bord de leur monocoque Apivia avant la Transat Jacques Vabre, le 10 octobre 2019 à Port-la-Forêt ( AFP / Fred TANNEAU )

Le duo de choc formé par les navigateurs français Yann Eliès et Charlie Dalin (Apivia) a remporté la Transat Jacques Vabre dans la catégorie phare des monocoques Imoca samedi soir à Salvador de Bahia (Brésil).

Le tandem a coupé la ligne d'arrivée à 21H23 samedi heure locale (00H23 GMT), après une traversée depuis le Havre en 13 jours, 12 heures et 8 minutes.

Les deux navigateurs visiblement ravis ont levé les bras en l'air en signe de victoire au moment du franchissement de la ligne d'arrivée, face aux lumières de la ville brésilienne.

Yann Eliès, 45 ans, avait déjà remporté la victoire, avec Jean-Pierre Dick (St Michel - Virbac), dans cette même catégorie de bateaux lors de la dernière édition de la course organisée tous les deux ans. Le navigateur originaire de Saint-Brieuc, également vainqueur de trois Solitaire du Figaro, avait aussi remporté la Transat Jacques Vabre (TJV) en 2013 dans la catégorie des multicoques.

Pour le skipper Charlie Dalin, 35 ans, il s'agit de la deuxième participation à la TJV, après une première traversée en 2015 en duo avec Yann Eliès déjà. Ils étaient alors montés sur la 3e marche du podium au terme d'une course extrêmement disputée.

Le Havrais, tout comme Yann Eliès, est candidat à une participation le 8 novembre 2020 à la plus emblématique des courses au large en solitaire, le Vendée Globe, ce tour du monde sans escale et sans assistance surnommé l'Everest des mers.

La 14e édition de la Transat Jacques Vabre a été remportée, toutes catégories confondues vendredi par le tandem Gilles Lamiré/Antoine Carpentier. A bord de leur trimaran de la classe Multi50 (Groupe GCA - Mille et un sourires), les deux navigateurs ont devancé les deux autres multicoques engagés, au terme d'une traversée de 11 jours, 16 heures, 34 minutes et 41 secondes.

La classe des Imoca, ces monocoques de 18 mètres en compétition dans le Vendée Globe, est la catégorie phare de cette 14e édition, à un an du Vendée Globe.

Trois catégories (Multi50, Imoca et Class40, des monocoques de 12 m) concourent cette année dans la Transat Jacques Vabre, la plus longue des courses transatlantiques avec ses 4.350 milles nautiques (quelque 8.000 km), créée en 1993 par la ville du Havre et la célèbre marque de café.

