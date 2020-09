Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : Zetsche renonce, Mainfirst maintient l'achat Cercle Finance • 28/09/2020 à 15:25









(CercleFinance.com) - Dans un contexte d'incertitude quant à l'identité du futur président du conseil de surveillance du groupe, Mainfirst maintient sa recommandation d'achat sur Daimler et cible un objectif de cours de 54 euros. Contre toute attente, Dieter Zetsche, p.d.-g. de Daimler de 2006 à 2019 a indiqué dans une interview à FAZ qu'il ne briguerait pas la tête du conseil de surveillance, alors que le fauteuil lui était réservé à partir de 2021. Mainfirst rapporte que ' les grands investisseurs ' critiquaient ce plan, pointant notamment ' la piètre performance de Daimler au cours des deux dernières années du mandat de Zetsche en tant que PDG '. Le broker estime donc que la décision de M. Zetsche ' sera bien accueillie par le marché ' et ' qu'une discussion sur la nomination de Zetsche à la présidence aurait pu freiner l'élan dans les mois à venir '. Mainfirst envisage la candidature de l'ancien CFO Uebber, préssentant que la candidature d'un ' outsider ' serait mieux acceptée par le marché.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +3.98%