Daimler : vers la neutralité climatique des fournisseurs

(CercleFinance.com) - Daimler annonce que ses fournisseurs représentant plus de 75% du volume d'achat annuel de Mercedes-Benz ont signé une lettre d'ambition et accepté les objectifs en faveur de la neutralité climatique. 'Afin de faire la plus grande différence possible pour notre planète, nous devons travailler main dans la main avec l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement', assure Daimler qui a donc demandé à ses fournisseurs de l'accompagner dans la poursuite de son objectif: une flotte de voitures particulières neutre en CO2 d'ici 2039. Atteindre cet objectif permettra à Daimler de respecter son engagement envers l'accord de Paris sur le climat 11 ans plus tôt que la législation européenne ne l'exigera à terme. 'À l'avenir, nous voulons travailler uniquement avec des partenaires qui partagent notre perception de la durabilité - en matière de climat, d'environnement et de droits de l'homme', assure le constructeur.

