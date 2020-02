Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : va rationaliser sa structure organisationnelle Cercle Finance • 20/02/2020 à 13:57









(CercleFinance.com) - Daimler a déclaré jeudi qu'il rationaliserait sa structure organisationnelle, créant un nouveau poste de Directeur de l'exploitation afin de faire face aux défis d'un 'environnement très volatil' dans l'industrie automobile. Markus Schafer, actuellement membre des conseils d'administration de Daimler et de Mercedes-Benz, assumera le nouveau rôle de chef de l'exploitation au niveau de Daimler, a déclaré le géant automobile allemand. Dans le cadre de cette fonction, il sera responsable de la recherche du groupe et du développement des voitures Mercedes-Benz, contrôlant également le processus de création de valeur pour les voitures Mercedes-Benz, du développement à la production. Daimler a déclaré qu'il rationaliserait également son service financier et de contrôle en fusionnant les domaines financiers de Daimler et de Mercedes-Benz sous la direction de Harald Wilhelm. L'exécutif assumera la fonction supplémentaire de directeur financier de Mercedes-Benz le 1er avril, a déclaré Daimler. Ces changements visent à permettre au groupe de réagir 'plus rapidement' et 'plus précisément' aux besoins changeants des clients et aux exigences complexes du marché, a déclaré Daimler.

