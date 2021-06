Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : va livrer 100 bus Citaro hybrides à Atac, à Rome Cercle Finance • 08/06/2021 à 12:35









(CercleFinance.com) - Daimler annonce que la société de transport Atac, basée à Rome, va recevoir 100 bus hybrides Mercedes-Benz Citaro dans les mois à venir, via trois livraisons programmées entre juin et l'automne 2021. Ces véhicules 'font partie d'un ambitieux programme d'investissement visant à moderniser la flotte de bus de la société de transport de la capitale italienne', précise Daimler. Le constructeur ajoute que comparés aux autobus urbains conventionnels à moteur à combustion, les autobus hybrides Citaro réduisent la consommation de carburant et le rejet d'émissions jusqu'à 8,5 %. Par ailleurs, Daimler Buses a obtenu un contrat de service décennal avec Atac et se chargera de la maintenance des véhicules chez le client.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA -1.43%