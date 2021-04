Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : va dévoiler un nouveau modèle à Shanghai ce weekend Cercle Finance • 16/04/2021 à 12:51









(CercleFinance.com) - Daimler annonce que Mercedes-Benz présentera son SUV compact tout électrique EQB le dimanche 18 avril 2021 à Shanghai, soit la veille de l'ouverture de la première journée presse du salon de l'Auto Shanghai 2021. Le constructeur annonce que l'EQB pourra accueillir jusqu'à sept passagers ou un maximum de 1700 litres de bagages. Après le lancement sur le marché en Chine, la version européenne de l'EQB suivra plus tard cette année et sera également disponible sur le marché américain en 2022, assure Daimler.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +2.81%