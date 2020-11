Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : va développer les piles à combustible avec Volvo Cercle Finance • 02/11/2020 à 09:47









(CercleFinance.com) - Le groupe Volvo et Daimler Truck AG ont signé un accord de joint-venture afin de développer, produire et commercialiser des systèmes de piles à combustible pour poids lourds. Les deux partenaires ambitionnent de faire ce cette co-entreprise l'un des principaux fabricants mondiaux de piles à combustible, permettant ainsi de franchir une étape majeure vers un transport climatiquement neutre et durable d'ici 2050. Dans le cadre de cet accord, le groupe Volvo devrait acquérir 50% de la joint-venture pour quelque 600 millions d'euros. La clôture de la transaction est attendue au cours du premier semestre 2021, après le contrôle des fusions et autres approbations délivrées par les autorités compétentes. Les premiers essais pourraient être programmés d'ici trois ans avant une production en série prévue pour la seconde moitié de cette décennie, annonce Daimler.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +2.62%