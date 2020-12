Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : une assurance dédiée aux fourgonnettes électriques Cercle Finance • 01/12/2020 à 16:08









(CercleFinance.com) - Daimler annonce que Mercedes-Benz Bank propose désormais de nouvelles polices d'assurances spécialement dédiées aux fourgonnettes électriques, avec R+V/Kravag. Les clients peuvent ainsi bénéficier de modules spécialement adaptés aux exigences et aux caractéristiques des véhicules électriques. L'assurance complète, par exemple, comprend une couverture pour les plaques de charge inductive, les câbles de charge et les boîtiers muraux, les frais d'élimination de la batterie et la couverture de la valeur de remplacement du véhicule et de la batterie, précise le constructeur. Par ailleurs, cette assurance n'est ni limitée en matière de kilométrage ni limitée à un groupe spécifique de conducteurs, assure Mercedes-Benz.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +1.93%