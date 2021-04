Daimler : un premier trimestre dopé par Mercedes-Benz

(CercleFinance.com) - Daimler a relevé vendredi ses prévisions pour l'exercice 2021 après des résultats de premier trimestre soutenus par la vigueur de sa division Mercedes-Benz.

Le groupe de Stuttgart a annoncé ce matin avoir dégagé sur les trois premiers mois de l'année un bénéfice avant impôts et intérêt (Ebit) courant de 5,75 milliards d'euros, contre 617 millions d'euros un an plus tôt.

Son chiffre d'affaires trimestriel a progressé à 41 milliards d'euros, contre 37,2 milliards d'euros au premier trimestre 2020, sur la base de ventes de véhicules en hausse de 13% à 728.600 unités.

Daimler a notamment fait état d'une rentabilité accrue pour sa division de luxe Mercedes-Benz, dont l'Ebit a bondi pour atteindre plus de quatre milliards d'euros au premier trimestre, contre 510 millions d'euros un an plus tôt.

Dans son communiqué, le groupe automobile déclare s'attendre à une progression 'significative' de ses ventes unitaires, de son chiffre d'affaires et de son bénéfice opérationnel cette année.

A la Bourse de Francfort, l'action Daimler gagnait 1,5% en début de séance, alors que l'indice STOXX européen de l'automobile ne progressait que de 0,6%.