Daimler : un nouveau directeur d'usine nommé à Düsseldorf

(CercleFinance.com) - Michael Hellmann, actuel responsable de MBC chez Daimler Greater China, à Pékin, va prendre la direction du site et de la production à l'usine Mercedes-Benz de Düsseldorf à compter du 1er janvier, annonce Daimler. Il succèdera au Dr Armin Willy (57 ans), qui quittera l'entreprise à sa demande, après plus de 20 ans. Michael Hellmann a débuté chez Daimler-Benz AG en 1988, dans le cadre de son cursus universitaire professionnel. Après avoir travaillé au sein des usines de Rastatt et de Sindelfingen, il a ensuite occupé diverses fonctions de direction sur le site brésilien de Juiz de Fora. En 2002, Hellmann est retourné en Allemagne en tant que responsable de la planification de la production à l'usine de Brême. Il dirige l'ingénierie et la fabrication du site de production de voitures particulières à Pékin depuis 2017.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +0.30%