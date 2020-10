Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : un nouveau camion destiné au marché US Cercle Finance • 02/10/2020 à 12:52









(CercleFinance.com) - Daimler Trucks North America (DTNA) dévoile aux Etats-Unis son nouveau Western Star 49X. Cet iconique camion avec sa haute calandre chromée a été conçu en partant d'une feuille blanche pour répondre au mieux aux besoins des clients professionnels en étant 'plus robuste, plus sûr et plus léger', assure DTNA. Ce tout nouveau Western Star 49X sera disponible à la commande cet hiver pour des premières livraisons début 2021. Leader du marché dans le segment du transport longue distance, la filiale nord-américaine de Daimler Trucks considère le segment professionnel comme un domaine de croissance.

