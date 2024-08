Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Daimler Truck: vise un CA de 53 à 55 MdsE en 2024 information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 12:11









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du groupe est de 13,3 milliards d'euros au 2ème trimestre 2024, inférieur à celui du deuxième trimestre de l'année précédente (13,9 milliards d'euros).



L'EBIT ajusté du groupe au cours de la période sous revue s'est élevé à 1,17 milliard d'euros (contre 1,43 milliard d'euros au 2ème trimestre 2023). Dans l'activité industrielle (IB), l'EBIT ajusté s'est élevé à 1,16 milliard d'euros (contre 1,36 milliard d'euros).



Le Bénéfice par action (BPA) s'inscrit à 0,93 E au 2ème trimestre 2024 contre 1,11 E au 2ème trimestre 2023.



Les ventes mondiales du Groupe se sont élevées à 112 195 unités au 2ème trimestre (contre 131 888 unités).



Pour l'exercice en cours, le groupe s'attend désormais à des ventes de 460 à 480 mille unités et à un chiffre d'affaires de 53 à 55 milliards d'euros. L'EBIT devrait être nettement inférieur au niveau de l'année précédente.



Pour l'activité industrielle, Daimler Truck prévoit un chiffre d'affaires de 50 à 52 milliards d'euros. Le flux de trésorerie disponible de l'activité industrielle devrait désormais être au niveau de l'année précédente.





