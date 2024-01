Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Daimler Truck: ventes mondiales en hausse de 1% en 2023 information fournie par Cercle Finance • 15/01/2024 à 15:46









(CercleFinance.com) - Daimler Truck a annoncé lundi avoir enregistré des ventes mondiales en hausse de 1% en 2023 en dépit des problèmes d'approvisionnement ayant affecté plusieurs marchés de premier plan.



Le groupe allemand indique avoir écoulé 526.053 camions et bus l'an dernier, contre 520.291 en 2022.



Le fabricant de poids lourds explique que la vigueur de son activité d'autobus/autocars (+9%), de la région nord-américaine (+5%) et de l'Asie (+4%) a plus que compensé la faiblesse des ventes de la marque Mercedes-Benz (-5%).



Autre élément favorable, ses ventes de véhicules à batteries électriques ont presque quadruplé, passant de seulement 914 unités en 2022 à 3443 l'an dernier.



Dans un communiqué, Daimler Truck dit confirmer ses objectifs financiers pour l'exercice 2023, qui prévoient notamment une marge ROS ('return on sales') (ROS) comprise entre 8,5% et 10% dans ses activités industrielles.



Coté à la Bourse de Francfort, le titre se repliait d'environ 0,7% suite à ces annonces.





