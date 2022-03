Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler Truck: va faire son entrée dans l'indice DAX information fournie par Cercle Finance • 04/03/2022 à 14:13









(CercleFinance.com) - Daimler Truck, récemment scindé de Mercedes-Benz, va faire son entrée au sein de l'indice DAX à compter du 21 mars en remplacement du groupe de cosmétiques Beiersdorf, a annoncé hier soir Qontigo.



Le cours actuel du constructeur allemand de poids lourds, qui affiche un repli de 27% depuis sa première cotation en décembre dernier, fait ressortir une capitalisation boursière de 18,4 milliards d'euros.



Ce niveau de valorisation en ferait l'une des composantes les moins importantes de l'indice, derrière Deutsche Bank (24 milliards d'euros), mais devant Continental ou Zalando (14 milliards d'euros).



Toujours au sein de l'indice DAX, désormais composé de 40 valeurs, le spécialiste de la réassurance Hannover Re a été choisi pour remplacer Siemens Energy à partir de la même date, ajoute Qontigo à l'issue de sa révision du mois de mars.



Le titre Daimler Truck était en baisse de plus de 4% vendredi à la Bourse de Francfort.





