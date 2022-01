Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler Truck: une co-entreprise avec BlackRock aux USA information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 16:02









(CercleFinance.com) - Daimler Truck a annoncé lundi la signature d'un protocole d'accord avec BlackRock et NextEra Energy Resources en vue de la formation d'une société commune aux Etats-Unis.



Cette joint venture aura pour objectif de concevoir, de développer, d'installer et d'exploiter un réseau de stations de recharge électrique ou par hydrogène dédié aux poids lourds et aux camions légers.



Le début des activités de la société est prévu cette année, avec de premiers déploiements programmés courant 2023.



Son financement initial sera d'environ 650 millions de dollars (environ 580 millions d'euros), un montant qui sera pris en charge équitablement par les trois partenaires.





