Daimler Truck roule sur un bénéfice net en hausse

"L'offre et non la demande reste le facteur limitant", indique la société dans un communiqué, ajoutant que le carnet de commandes reste élevé.

Daimler Truck a maintenu ses perspectives pour l'ensemble du groupe, à savoir un rendement ajusté de 7 à 9% et un chiffre d'affaires de 48 à 50 milliards d'euros, mais a abaissé les objectifs de rendement ajusté pour son activité Trucks Asia à 1-3%, contre 3-5% précédemment, en raison de l'impact des contraintes de la chaîne logistique en Chine sur le deuxième trimestre.

(AOF) - Daimler Truck, a enregistré une progression de 15% de son Ebit ajusté au deuxième trimestre, à 1,01 milliard d'euros, dépassant de loin les attentes des analystes grâce à une forte demande et à des effets de change positifs. Le bénéfice net bondit quant à lui de 56%, passant de 608 millions d'euros à 946 millions d'euros, générant un BPA de 1,12 euro, contre 0,73 euro douze mois plus tôt. Le chiffre d'affaires trimestriel du constructeur allemand ressort à 12,1 milliards d'euros, au-dessus des prévisions qui tablaient sur 11,8 milliards d'euros.

