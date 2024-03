Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Daimler Truck: résultats et perspectives dopent le titre information fournie par Cercle Finance • 01/03/2024 à 09:43









(CercleFinance.com) - Daimler Truck grimpe de plus de 12% vendredi à la Bourse de Francfort après avoir publié des résultats trimestriels largement supérieurs aux attentes et dévoilé des perspectives au-delà des prévisions du marché.



Sur le quatrième trimestre, son bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté a grimpé de 52% à 1,56 milliard d'euros, un chiffre supérieur à celui de 1,41 milliard d'euros qui était attendu par les analystes.



Sur l'ensemble de l'exercice 2023, l'Ebit ajusté affiche une progression de 39% pour atteindre un niveau 'record' de 5,49 milliards d'euros, avec une marge opérationnelle de 9,9% dans l'industrie.



En raison de l'environnement économique difficile du moment et de la normalisation du marché des poids lourds, Daimler Truck a déclaré viser pour 2024 un Ebitda ajusté au même niveau que celui de l'an dernier.



Concernant la marge opérationnelle ajustée de son activité industrie, Daimler dit anticiper une fourchette entre 9% et 10,5%, là encore supérieure au consensus de marché qui s'était établi à 8,8%.



Le dividende versé au titre de l'exercice 2023 va par ailleurs passer à 1,90 euro l'action, contre 1,30 euro en 2022.



Vers 09h30, le titre du constructeur de camions s'envolait de 12,1%, signant la meilleure performance de l'indice allemand DAX et l'une des plus fortes progressions de l'indice paneuropéen STOXX 600.





