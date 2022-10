Daimler Truck: prévisions relevées pour l'exercice 2022 information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 11:41

(CercleFinance.com) - Daimler Truck a relevé hier soir son objectif de résultat pour l'exercice 2022 après avoir fait état de 'solides' performances au titre du troisième trimestre.



Selon des chiffres préliminaires, le groupe a dégagé un excédent brut d'exploitation (Ebit) ajusté de 1,27 milliard d'euros sur la période juillet-septembre, contre 491 millions un an auparavant.



A en croire un consensus fourni par la société, les analystes anticipaient un profit de l'ordre de 1,08 milliard sur le trimestre écoulé.



Dans une note de réaction, les équipes de Royal Bank of Canada soulignent les performances 'impressionnantes' enregistrées par les camions de marque Mercedes-Benz.



La branche a signé un Ebit ajusté de 474 millions d'euros sur le troisième trimestre, plus de quatre fois supérieur aux 114 millions d'euros publiés à l'issue de la même période de l'an dernier.



Suite à ces chiffres, Daimler Truck dit désormais viser une 'légère amélioration' de son Ebit cette année, et non plus d'une stabilité d'un exercice à l'autre.



Il déclare par ailleurs viser un chiffre d'affaires compris entre 50 et 52 milliards d'euros pour 2022, contre une précédente estimation qui allait de 48 à 50 milliards d'euros.



Suite à cette publication, l'action Daimler Truck progressait de 2,1% jeudi matin sur l'indice DAX. Depuis son entrée en Bourse, il y a un peu moins d'un an, le titre a perdu 9% de sa valeur.