Daimler Truck: prend 10% du capital de Manz

(CercleFinance.com) - Daimler Truck a annoncé lundi avoir pris une participation de l'ordre de 10% au sein de Manz, un fabricant allemand d'équipements de pointe.



Les deux groupes ont par ailleurs conclu un accord de coopération stratégique en vue de la mise en place d'une ligne de production 'pilote' consacrée à la fabrication de cellules de batteries lithium-ion.



Ces composants doivent à l'assemblage de batteries pour camions et autobus sur le site Daimler Truck de Mannheim.





