Daimler Truck: légèrement dans le vert, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - Daimler Truck parvient à se hisser légèrement dans le vert à Francfort avec un gain de moins de 1%, aidé par Stifel qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre du constructeur de poids-lourds et remonte son objectif de cours de 41 à 58 euros.



Notant que sa marque Mercedes-Benz a significativement réduit l'écart de performance avec son pair Volvo, le broker juge 'de plus en plus difficile de justifier la lourde décote de valorisation de Daimler Truck', qui s'est pourtant creusée par rapport au Suédois.





