Daimler Truck: le titre avance malgré des résultats mitigés

(CercleFinance.com) - Daimler Truck a annoncé mardi soir avoir passé une provision au deuxième trimestre au titre de la faiblesse persistante de son activité en Asie et être en train de réexaminer ses objectifs annuels, des annonces qui étaient accueillies sans grande émotion en Bourse.



Selon des données préliminaires, son résultat opérationnel courant (Ebit) ajusté a atteint 1.168 millions d'euros sur le trimestre écoulé, à comparer avec un consensus de 1.259 millions d'euros.



En excluant la dépréciation comptabilisée sur sa coentreprise chinoise BFDA (Beijing Foton Daimler Automotive), le groupe aurait toutefois dépassé les prévisions du marché.



'Le grand enseignement de cette publication préliminaire est de notre point e vue la différence criante qui existe entre les performances de Trucks North America et Mercedes-Benz', soulignent les analystes de RBC.



Le courtier canadien fait remarquer que la branche nord-américaine a dégagé un résultat opérationnel ajusté de 875 millions d'euros et une marge de 14,5%, tous deux supérieurs au consensus.



A l'inverse, le résultats d'exploitation de 299 millions d'euros dégagé Mercedes-Benz et sa marge de seulement 6,5%, se sont révélés inférieurs aux attentes, souligne RBC.



Malgré cette publication en demi-teinte, le titre Daimler Truck progressait de 0,8% jeudi matin à la Bourse de Francfort, signant l'une des meilleures performances de l'indice DAX.



'Le fait que le groupe ait fait mieux que prévu au niveau du bénéfice opérationnel et la performance impressionnante en Amérique du Nord font plus que compenser les résultats moins bons que prévu de Mercedes-Benz et l'annonce d'une provision sans impact sur la trésorerie', explique-t-on chez RBC.





