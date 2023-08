Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler Truck: le DG nommé directeur financier par intérim information fournie par Cercle Finance • 14/08/2023 à 11:47









(CercleFinance.com) - Daimler Truck a annoncé lundi que Martin Daum, le président de son directoire, assurerait les fonctions de directeur financier par intérim suite au récent décès accidentel de Jochen Goetz.



Le constructeur allemands de poids-lourds indique dans un communiqué qu'un cabinet de recrutement renommé a été mandaté afin de rechercher un nouveau directeur financier.



Le titre se repliait de 0,1% lundi matin à la Bourse de Francfort.





