Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Daimler Truck: l'UE valide une coentreprise avec Mitsubishi information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 16:41









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé la création d'une entreprise commune par Mitsubishi Corporation, Daimler Truck Holding et Mitsubishi Motors Corporation.



La transaction concerne principalement la fourniture de services pour véhicules électriques au Japon.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur l'Espace économique européen.





Valeurs associées DAIMLER TR HLDG XETRA +1.40%