Daimler Truck: l'UE autorise la création d'une co-entreprise information fournie par Cercle Finance • 17/06/2022 à 12:56

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, la création d'une entreprise commune Volvo, Traton et Daimler Truck.



L'entreprise commune construira et exploitera un réseau de recharge accessible dédié aux poids lourds et les autocars électriques à batterie le long des principales autoroutes et des points d'intérêt logistiques dans douze pays européens.



Volvo fabrique et vend des camions, des bus, des équipements de construction et des moteurs marins et industriels.



Traton est la société holding pour l'activité camions et bus du groupe Volkswagen et opère à travers ses unités MAN, Scania, Navistar et Volkswagen Caminhões e Ônibus.



Daimler Truck fabrique et vend des camions et des bus sous les marques Mercedes-Benz, Fuso et Setra en Europe.



À la suite de son évaluation, la Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence.