Daimler Truck: Eva Scherer nommée directrice financière

(CercleFinance.com) - Daimler Truck a annoncé jeudi la nomination d'Eva Scherer au poste de directrice financière et de membre du directoire, avec une prise d'effet prévue le 1er avril.



Eva Scherer s'occupait jusqu'ici des relations investisseurs chez Siemens, où elle était entrée en tant que stagiaire en 2003.



Elle succédera à Jochen Goetz, décédé accidentellement en août dernier, date à laquelle Martin Daum, le directeur général du groupe, l'avait remplacé à titre intérimaire.



Le mandat d'Eva Scherer doit courir pour une durée de trois ans, jusqu'à la fin mars 2027.





