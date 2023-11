Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler Truck: en berne après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 10:03









(CercleFinance.com) - Daimler Truck lâche près de 4% à Francfort, après la publication par le constructeur de poids-lourds d'un profit net en retrait de 3% à 957 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2023, en raison d'un taux d'imposition exceptionnellement bas un an auparavant.



Sa marge ajustée des activités industrielles s'est améliorée de 0,4 point à 9,8% pour un chiffre d'affaires accru de 3% à près de 13,9 milliards d'euros, et ce malgré un repli de 5% des volumes vendus en raison de goulots d'étranglement chez des fournisseurs.



En dépit d'un environnement volatil, le groupe allemand confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'année et anticipe ainsi des résultats record. Il ajoute continuer de travailler sur l'efficience de ses coûts et l'amélioration de sa résilience.





