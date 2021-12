Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler Truck: dans le vert, nouveau conseil à l'achat information fournie par Cercle Finance • 14/12/2021 à 17:18









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le vert après l'analyse positive de Jefferies.



Le bureau d'analyses entame un suivi sur Daimler Truck à 'achat' avec un objectif de cours de 46 euros, notant que le groupe 'vise une rentabilité de premier ordre dans son secteur, soutenue par un cycle camions allongé et un nouveau responsable Mercedes-Benz venant de Scania'.



Le broker voit également une possibilité pour une amélioration du fonds de roulement d'accroitre encore la conversion en FCF, et attend de Daimler Truck qu'il soit leader dans les nouvelles technologies (électrification et autonomie).



'Malgré un flottant plus élevé et de meilleures performances opérationnelles, Daimler Truck se négocie sur un ratio EV/EBIT 2022 de 6,0 fois, soit une décote de 25% par rapport à Traton', souligne-t-il en outre.





