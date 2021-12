Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler Truck: commande 'majeure' de camions électriques information fournie par Cercle Finance • 15/12/2021 à 16:22









(CercleFinance.com) - Daimler Truck a annoncé mercredi que sa filiale Mercedes-Benz Trucks avait reçu une commande 'majeure' portant sur la fourniture de 120 eActros, son premier camion 100% électrique.



L'ancienne branche de poids-lourds de Daimler, introduite en Bourse la semaine passée, précise que le contrat a été passé par Einride, une entreprise de transport suédoise qui destine ses véhicules au marché européen.



La livraison de la commande, qui concerne les modèles eActros 300 et eActros 400, est prévue à la mi-2022.



Les camions eActros affichent pour l'instant une autonomie de 400 kilomètres.





