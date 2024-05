Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Daimler Truck: co-entreprise avec Volvo dans les SDV information fournie par Cercle Finance • 17/05/2024 à 14:15









(CercleFinance.com) - Daimler Truck et Volvo Group ont annoncé vendredi ambitionner la création d'une co-entreprise axée sur le développement des architectures pour les prochaines générations de poids lourds.



Les deux constructeurs expliquent que leur 'joint-venture' sera chargée de concevoir les logiciels et les matériels susceptibles d'équiper des véhicules définis par logiciel (SDV).



Daimler Truck et Volvo détiendront la nouvelle entité à parts égales, avec l'objectif de finaliser la transaction dans le courant du premier trimestre 2025. Elle sera basé à Göteborg (Suède).



Daimler Truck et Volvo avaient déjà annoncé en 2020 la création d'une co-entreprise axée sur la production de piles à combustible.





