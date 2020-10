Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : troque technologie contre capital avec Aston Martin Cercle Finance • 28/10/2020 à 11:54









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz et Aston Martin ont annoncé un nouvel accord technologique stratégique et un partenariat renforcé entre les deux marques. Cet accord va notamment permettre à Aston Martin d'accéder à une gamme de technologies avancées de Mercedes-Benz, comme les groupes motopropulseurs hybrides et électriques de nouvelle génération. En retour, au cours des trois prochaines années, Aston Martin va émettre de nouvelles actions pour un montant total de 286 millions de GDP, à destination de Mercedes-Benz. Les actions seront émises par tranches, en lien avec la sortie de divers ' packages ' technologiques. Au final, la participation du constructeur allemand dans le capital d'Aston Martin devrait se trouver renforcée, passant des 2,6% actuels à un maximum de 20%, un niveau au-delà duquel Mercedes-Benz AG n'a pas l'intention d'aller. La valeur de la technologie de ' tranche 1 ' est de 140 millions de GBP, ce qui portera la participation de Mercedes-Benz à 11,8%.

