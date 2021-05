Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : Transport of Wales achète deux Econic Cercle Finance • 25/05/2021 à 13:05









(CercleFinance.com) - A la recherche d'un véhicule polyvalent, adapté aux opérations de gestion du trafic, barrages autres travaux routiers, la société Transport for Wales a jeté son dévolu sur l'Econic, de Mercedes-Benz Special Trucks, et a acheté deux véhicules. Les deux Econic ont été équipés contre les chocs, avec des pièces de montage spécialement conçues en acier galvanisé et en aluminium. Outre un dispositif de signalisation LED polyvalent, un système dit 'Traffix Scorpion' a été installé, soit des 'coussins de collision'. Ces éléments sont conçus pour résister à l'impact de véhicules roulant à des vitesses allant jusqu'à 100 km/h. La conception incurvée des poutres dévie un impact latéral loin du véhicule, précise Daimler.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +1.13%