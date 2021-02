Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : Torc Robotics choisit AWS pour la conduite autonome Cercle Finance • 17/02/2021 à 16:08









(CercleFinance.com) - Daimler annonce que Torc Robotics -filiale indépendante de Daimler Trucks chargée de commercialiser un système de conduite autonome- a sélectionné Amazon Web Services (AWS) comme fournisseur de cloud, alors que l'entreprise se prépare à déployer sa flotte de camions autonomes de nouvelle génération au Nouveau-Mexique et en Virginie pour des essais. En effet, avec la croissance de la flotte dédiée aux essais et aux nouvelles routes de tests, les besoins d'ingestion de données et d'analyse augmente en permanence pour les équipes d'ingénierie aux États-Unis et en Allemagne. Ainsi, la flotte d'essai de Torc au Nouveau-Mexique génère déjà des pétaoctets de données (1 pétaoctet équivaut à 1 million de gigaoctets) à partir des tests sur la voie publique... 'Notre capacité à gérer les données concernées doit être en mesure de suivre le rythme, que ce soit pour le transfert, le stockage ou l'extension de notre capacité de simulation. Avec AWS, nous avons une solution de confiance qui fournit l'échelle de calcul, la vitesse de transfert et la sécurité lorsque nous en avons besoin', a déclaré Michael Fleming, directeur général de Torc.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +0.32%