Daimler : succès des hybrides et tout-électrique en 2020

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz Cars & Vans annonce avoir livré un total de 2 528 349 véhicules dans le monde en 2020. 160 000 d'entre eux étaient des hybrides rechargeables et des véhicules tout-électrique (xEV), ce qui correspond à une progression des ventes de 228,8% sur ce segment, précise le constructeur. Chez Mercedes-Benz Cars, la part du xEV est d'ailleurs passée de 2% en 2019 à 7,4% l'année dernière et pourrait atteindre 13% dès 2021. 'Les ventes d'hybrides rechargeables ont presque quadruplé pour atteindre plus de 115 000 unités', précise la marque à l'étoile. Selon ses calculs, le constructeur aurait déjà atteint en 2020 les objectifs européens de CO2 pour les voitures particulières. Et compte bien réitérer ! 'Sur la base de nos connaissances actuelles, nous prévoyons d'atteindre à nouveau ces objectifs de CO2 en Europe en 2021', a déclaré Ola Källenius, le président du conseil d'administration de Daimler AG et Mercedes-Benz AG. Avec des ventes de 2 164 187 unités (-7,5%) en 2020, Mercedes-Benz Cars a livré plus de deux millions de voitures pour la 5e année consécutive, maintenant ainsi sa position de leader mondial par rapport à ses principaux concurrents. Le constructeur a notamment pu profiter du dynamisme du marché chinois où ses ventes ont augmenté de 11,7% pour atteindre un nouveau record de 774 382 unités, annonce-t-il. 'Nous sommes ravis que nos modèles continuent d'être si populaires en ces temps difficiles. La nouvelle Classe S a déjà enregistré plus de 40 000 commandes dans le monde ', a déclaré en substance Britta Seeger, responsable du marketing et des ventes.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA -0.69%