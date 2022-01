Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler: se tourne vers l'électrique pour ses camping-cars information fournie par Cercle Finance • 05/01/2022 à 14:44









(CercleFinance.com) - Après s'être progressivement imposé sur les marché des camping-cars ces dernières années - notamment via sa famille de véhicules compacts - Mercedes-Benz Vans indique vouloir travailler à l'avenir électrique de l'industrie du camping-car.



' Le marché des camping-cars est d'une importance stratégique pour Mercedes‑Benz Vans, insiste Klaus Rehkugler, directeur des ventes & marketing chez Mercedes‑Benz Vans. 'L'avenir est électrique, même dans l'industrie du camping-car!', martèle-t-il.



Dans ce cadre, le constructeur fait savoir que les premiers eCamper commercialisés le seront à partir de l'EQV, l'équivalent électrique du fourgon intermédiaire de classe V.



Proposé avec une batterie de 90 kWh ou de 60 kW, l'EQV peut être converti en camping-car par la société suisse Sortimo Walter Rüegg, qui peut notamment y intégrer des modules solaires.







