Daimler: salue l'engagement de son partenaire BAIC en Chine

(CercleFinance.com) - Daimler salue l'engagement de son partenaire de longue date, Beijing Automotive Group (BAIC).



L'actionnaire et partenaire de longue date de Daimler en Chine, Beijing Automotive Group Co Ltd (BAIC), a annoncé qu'il détenait depuis 2019 une participation de 9,98 % dans Daimler.



Daimler détient une participation de 9,55 % dans l'unité BAIC Motor de BAIC, cotée à Hong Kong, ainsi qu'une participation de 2,46 % dans BAIC BluePark, cotée à Shanghai.



Conformément à un accord entre les deux parties, BAIC a confirmé qu'elle n'augmenterait pas davantage sa participation dans Daimler.



Ola Källenius, président du conseil d'administration de Daimler a déclaré ' La participation de BAIC est le reflet de son engagement envers notre alliance commune fructueuse en matière de fabrication et de développement sur le plus grand marché automobile du monde.'





Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +1.17%