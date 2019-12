Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : S&P a abaissé sa note de crédit Cercle Finance • 13/12/2019 à 12:25









(CercleFinance.com) - S&P Global Ratings a abaissé la note de crédit de Daimler, citant des marges faibles et les flux de trésorerie disponibles chez le constructeur automobile allemand. S&P a abaissé sa note de crédit à long terme et la dette non garantie de premier rang de Daimler de 'A-' à 'A'. L'agence de notation a déclaré qu'il était probable que Daimler ne soit pas en mesure de ramener sa marge d'EBITDA à plus de 10% au cours des deux prochaines années. En outre, en 2021, la société pourrait ne pas ramener le flux de trésorerie d'exploitation libre (FOCF) automobile à plus de 4 milliards de dollars, a rajouté S&P. Les notes restent sous surveillance négative, reflétant les perspectives négatives de l'agence sur l'industrie auto, a déclaré S&P.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +2.30%