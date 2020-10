Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : s'associe avec Swiss Re pour créer Movinx Cercle Finance • 12/10/2020 à 14:34









(CercleFinance.com) - Le géant allemand de l'automobile Daimler s'associe avec Swiss Re afin de créer une nouvelle structure chargée de vendre des assurances auto numériques, ont annoncé lundi les deux sociétés. Les bureaux de la nouvelle entreprise ont ouvert à Berlin il y a quelques jours. Movinx, cette co-entreprise partagée à 50/50 entre les deux structures, devrait lancer ses premiers produits et services en France en 2021. A terme, elle prévoit aussi d'opérer sur d'autres marchés en Europe, dans les Amériques ainsi qu'en Asie La joint-venture sera également ouverte à des coopérations avec d'autres partenaires, tels que des constructeurs automobiles ou des prestataires de services. Les dernières tendances du secteur - mobilité électrique, conduite automatisée... - seront aussi prises en compte.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA +1.86%