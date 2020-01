Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : risque de cassure des 48,65E Cercle Finance • 14/01/2020 à 17:45









(CercleFinance.com) - Daimler ricoche une fois de plus sous les 50E et un risque de cassure du support des 48,65E se profile. Cette alerte à la baisse pourrait préfigurer une correction vers 45,6E ('gap' haussier du 10 octobre) puis un re-test du plancher des 43,46E du 8 octobre.

Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% DAIMLER XETRA -0.20%