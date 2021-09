Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Daimler : renforce sa présence en Inde, dans l'Assam information fournie par Cercle Finance • 16/09/2021 à 12:22









(CercleFinance.com) - Daimler annonce que sa filiale indienne, Daimler India Commercial Vehicles (DICV) vient d'ouvrir une nouvelle concession BharatBenz à Dibruragh, dans l'Assam, en association avec Abutani Trucking. Après Guwahati, Silchar et Nagaon, il s'agit de la 4e ouverture de ce type dans la région ' ce qui témoigne de la demande croissante de produits BharatBenz dans l'Etat de l'Assam ', souligne le constructeur. ' Cette concession fournira des solutions complètes pour les véhicules utilitaires circulant à Dibrugarh et dans le haut Assam. Les clients profiteront des meilleurs conseils de vente et d'un SAV de pointe ', promet Joymalya Bose, directeur général d'Abutani Trucking.

